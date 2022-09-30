«Укрзализныця» возвращает горячие обеды в поезда Интерсити+ — Finance.ua

«Укрзализныця» возвращает горячие обеды в поезда Интерсити+ Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Национальный железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» возвращает горячие обеды в скоростные поезда категории Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram

«Вместе с нашими партнерами из WOG Cafe и МХП мы обновили меню — и теперь у пассажиров есть возможность отведать обед «Казацкий драйв» с куриным шашлыком и картошкой по-селянски или плов по-крымскотатарски «Дорога домой», — говорится в сообщении.

Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 гривен. Заказать его можно непосредственно в поезде во время путешествия, а на следующей неделе — сразу в приложении, чат-боте и на сайте «Укрзализныци» при оформлении билета.

Заметим, что в поездах Интерсити+ на постоянной основе работают кафе, где можно приобрести чай, кофе, воду, хот-доги, сэндвичи, десерты и снеки.

УНІАН По материалам:

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