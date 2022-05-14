Укрзализныця вернула 40% грузовых перевозок довоенного времени — Finance.ua

Укрзализныця вернула 40% грузовых перевозок довоенного времени

Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Укрзализныця в мае уже перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки, что составляет около 40% от довоенного показателя.

Об этом сообщил глава правления Александр Камышин.

По его словам, до войны «Укрзализныця» грузила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки. В первые дни войны этот показатель упал до 150 тысяч тонн. А уже в марте удалось ежесуточно грузить 250 тыс. тонн, в апреле — 295 тыс. тонн, а с начала мая — 300-310 тыс. тонн.

Наибольший рост фиксируется в перевозке зерна — плюс 86%. Кроме того, в два раза выросли показатели перевозок строительных материалов.

«Украинская железная дорога готова к переориентации перевозок из портов юга Украины на западные переходы со странами ЕС. К сожалению, соседние страны не были готовы к таким объемам, но работа продолжается, и объемы будут увеличиваться», — резюмировал Камышин.

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