Укрзализныця вернула 40% грузовых перевозок довоенного времени — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця вернула 40% грузовых перевозок довоенного времени

Сегодня 10:32Фондовый рынок
26
Укрзализныця в мае уже перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки, что составляет около 40% от довоенного показателя.
Об этом сообщил глава правления Александр Камышин.
По его словам, до войны «Укрзализныця» грузила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки. В первые дни войны этот показатель упал до 150 тысяч тонн. А уже в марте удалось ежесуточно грузить 250 тыс. тонн, в апреле — 295 тыс. тонн, а с начала мая — 300-310 тыс. тонн.
Наибольший рост фиксируется в перевозке зерна — плюс 86%. Кроме того, в два раза выросли показатели перевозок строительных материалов.
«Украинская железная дорога готова к переориентации перевозок из портов юга Украины на западные переходы со странами ЕС. К сожалению, соседние страны не были готовы к таким объемам, но работа продолжается, и объемы будут увеличиваться», — резюмировал Камышин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.