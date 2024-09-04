«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии

Фондовый рынок
20
«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии
«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии
АО «Укрзализныця» в июле-августе 2024 года понесла убытки 600−700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам 2024 года, несмотря на прибыльную работу в первой половине года.
Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
«Шесть месяцев (2024 года. — Ред) у нас действительно была прибыль до 3 млрд грн, но уже в июле и в августе мы столкнулись с убытками. В июле где-то 600−700 млн грн, в августе мы также ожидаем убыток до 700 млн грн… у нас пока нет тех объемов прибыльных грузов, которые дают запас прочности», — сказал Лященко на Business Breakfast от издания Forbes Ukraine в среду.
Он выразил надежду, что ситуация улучшится в связи с активизацией зернового экспорта после уборочной компании. Однако это не позволит избежать небольшого убытка по итогам года.
«Я считаю, что если пойдет зерно на экспорт и немного выровняется объем перевозок, мы выйдем на небольшой убыток по итогам года, поскольку в любом случае мы увеличиваем объемы перевозок, но увеличиваются и убытки по некоторым перевозкам», — сказал Лященко.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.