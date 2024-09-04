«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии — Finance.ua

«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии Сегодня 15:26 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» понесла убытки после прибыльной работы в первом полугодии

АО «Укрзализныця» в июле-августе 2024 года понесла убытки 600−700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам 2024 года, несмотря на прибыльную работу в первой половине года.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

«Шесть месяцев (2024 года. — Ред) у нас действительно была прибыль до 3 млрд грн, но уже в июле и в августе мы столкнулись с убытками. В июле где-то 600−700 млн грн, в августе мы также ожидаем убыток до 700 млн грн… у нас пока нет тех объемов прибыльных грузов, которые дают запас прочности», — сказал Лященко на Business Breakfast от издания Forbes Ukraine в среду.

Он выразил надежду, что ситуация улучшится в связи с активизацией зернового экспорта после уборочной компании. Однако это не позволит избежать небольшого убытка по итогам года.

«Я считаю, что если пойдет зерно на экспорт и немного выровняется объем перевозок, мы выйдем на небольшой убыток по итогам года, поскольку в любом случае мы увеличиваем объемы перевозок, но увеличиваются и убытки по некоторым перевозкам», — сказал Лященко.

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