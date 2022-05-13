Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток — Finance.ua

Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток

Сегодня 06:21 — Личные финансы

Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток

Укрзализныця 12 мая открыла на отдельные рейсы предварительную продажу билетов на 20 суток.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

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«Стабильно продолжаем движение и увеличиваем глубину продаж железнодорожных билетов! Уже с 12 мая открыты предварительные продажи на 20 суток», — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих направлениях:

№ 7/8 Киев — Черновцы;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 41/42 Днепр — Львов;

№ 43/44 Ивано Франковск — Киев;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 97/98 Ковель — Киев;

№ 749/750 Киев — Ивано-Франковск;

№ 779/780 Сумы — Киев;

№ 139/140 Киев — Каменец Подольский;

№ 145/146 Львов — Ужгород;

№ 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№ 757/758 Киев — Могилев-Подольский;

№ 789/790 Кропивницкий — Киев;

№ 791/792 Кременчуг — Киев.

«Билеты уже ждут на booking.uz.gov.ua и — немного дешевле — в чат-боте», — подчеркнули в Укрзализныце.

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