Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток — Finance.ua
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Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток

Сегодня 06:21Личные финансы
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Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 сутокУкрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток
Укрзализныця 12 мая открыла на отдельные рейсы предварительную продажу билетов на 20 суток.
Об этом сообщается на Facebook-странице компании.
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«Стабильно продолжаем движение и увеличиваем глубину продаж железнодорожных билетов! Уже с 12 мая открыты предварительные продажи на 20 суток», — говорится в сообщении.
Речь идет о следующих направлениях:
  • № 7/8 Киев — Черновцы;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 41/42 Днепр — Львов;
  • № 43/44 Ивано Франковск — Киев;
  • № 91/92 Львов — Киев;
  • № 97/98 Ковель — Киев;
  • № 749/750 Киев — Ивано-Франковск;
  • № 779/780 Сумы — Киев;
  • № 139/140 Киев — Каменец Подольский;
  • № 145/146 Львов — Ужгород;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • № 757/758 Киев — Могилев-Подольский;
  • № 789/790 Кропивницкий — Киев;
  • № 791/792 Кременчуг — Киев.
«Билеты уже ждут на booking.uz.gov.ua и — немного дешевле — в чат-боте», — подчеркнули в Укрзализныце.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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