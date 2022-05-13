Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток — Finance.ua

Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток
Сегодня 06:21 — Личные финансы Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток
Укрзализныця 12 мая открыла на отдельные рейсы предварительную продажу билетов на 20 суток.
Об этом сообщается на Facebook-странице компании.
«Стабильно продолжаем движение и увеличиваем глубину продаж железнодорожных билетов! Уже с 12 мая открыты предварительные продажи на 20 суток», — говорится в сообщении.
Речь идет о следующих направлениях:
- № 43/44 Ивано Франковск — Киев;
- № 749/750 Киев — Ивано-Франковск;
- № 139/140 Киев — Каменец Подольский;
- № 145/146 Львов — Ужгород;
- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
- № 757/758 Киев — Могилев-Подольский;
- № 789/790 Кропивницкий — Киев;
- № 791/792 Кременчуг — Киев.
«Билеты уже ждут на booking.uz.gov.ua и — немного дешевле — в чат-боте», — подчеркнули в Укрзализныце.
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