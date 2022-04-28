«Укрзализныця» запускает новый поезд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» запускает новый поезд

Сегодня 06:20Личные финансы
41
«Укрзализныця» запускает новый поезд«Укрзализныця» запускает новый поезд
«Укрзализныця» назначает с 1 мая новый поезд сообщением Киев-Хелм.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
График рейсов:
  • поезд № 23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.
Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.
Аналогичный маршрут возможен и обратно: из Варшавы поезд по польской железной дороге отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.