«Укрзализныця» запускает новый поезд — Finance.ua

поезд № 23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30;
в обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.
Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.
Аналогичный маршрут возможен и обратно: из Варшавы поезд по польской железной дороге отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.