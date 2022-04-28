«Укрзализныця» запускает новый поезд — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает новый поезд

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«Укрзализныця» запускает новый поезд

«Укрзализныця» назначает с 1 мая новый поезд сообщением Киев-Хелм.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

График рейсов:

поезд № 23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30;

в обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.

Аналогичный маршрут возможен и обратно: из Варшавы поезд по польской железной дороге отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.

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