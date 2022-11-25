Укрзализныця назначила дополнительные поезда на запад Украины — Finance.ua
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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на запад Украины

Фондовый рынок
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Укрзализныця назначает два дополнительных поезда из Львова до Ужгорода и Рахова для пересадки пассажиров, прямые поезда которых были ограничены до Львова.
Об этом сообщила компания.
Пассажиры поездов № 4/3 Запорожье — Ужгород и № 17/18 Харьков — Ужгород, которые будут следовать только до станции Львов, смогут пересесть на дополнительный поезд № 295/296 Львов — Ужгород, который отправится из Львова сегодня в 23:30.
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Пассажиры поезда № 6/5 Запорожье — Рахов, который также будет следовать только во Львов, смогут пересесть на поезд № 205/206 Львов — Рахов, который отправится из Львова сегодня в 23:50.
Все билеты пассажиров действительны, производить обмен или покупать новые не нужно.

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По материалам:
Finance.ua
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