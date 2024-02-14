Укрзализныця назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту: где купить билеты — Finance.ua

Укрзализныця назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту: где купить билеты Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Укрзализныця назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту: где купить билеты

Укрзализныця назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Об этом пишет компания.

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Поезд № 201/202 Харьков — Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, Ивано-Франковск 11:28 — 11:48, Яремче 13:10 — 13:12, Татаров-Буковель 13:50 — 13:55, прибытие в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты поезд № 201/202 будет отправляться в 16:29, Татаров-Буковель 16:39 — 16:42, Яремче 17:07 — 17:10, Ивано-Франковск 18:25 — 19:49, прибытие в Харьков в 12:33 на следующий день.

Остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

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В первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля — из Ворохты, и будет курсировать через день. В составе поезда вагоны категории купе, люкс.

Билеты

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек. АО «Укрзализныця» в декабре 2023 года намерено начать обновлять пригородное сообщение в Днепре — там запустят первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Ранее сообщалось, что на 2024 год «Укрзализныця» назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, перевозчик улучшил 19 рейсов по Украине и за границу, а также назначил новые сообщения для регионов. Кроме того, отечественный перевозчик «Укрзализныця» планирует запустить онлайн-продажу билетов на прямой поезд в Вену до конца 2023 года. Также появится новый поезд Чоп-Вена.

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