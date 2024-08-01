«Укртелеком» за полгода построил более 4 тысяч километров волоконно-оптических линий — Finance.ua

«Укртелеком» за полгода построил более 4 тысяч километров волоконно-оптических линий Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Компания «Укртелеком» за первое полугодие 2024 года инвестировала в развитие коммуникационной сети 585 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

«В последние годы «Укртелеком» активно заменяет медную и развивает новую современную оптическую инфраструктуру, инвестируя в развитие сети FTTH/P по технологии GPON. Указанная архитектура и технология — это одно из стратегических направлений развития компании для обеспечения устойчивого и качественного предоставления телекоммуникационных услуг. В этом году уже построено около 4 тысяч километров волоконно-оптических линий.

Компания своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед государством, уплатив за 6 месяцев 2024 года более 660 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

В первом полугодии этого года по сравнению с прошлым к скоростному оптическому интернету подключено на 16% больше новых абонентов массового сегмента, малых и средних предприятий. Как следствие, на 15,5% год к году вырос доход от предоставления услуг оптического интернета указанной категории пользователей.

К скоростному оптическому интернету подключено около 50 медицинских и более 70 образовательных учреждений. В целом, на начало июля оптика от Укртелекома находится в 1284 медицинских и 1752 учебных заведениях.

За время полномасштабной войны компания потеряла более 280 зданий, а более 50 — полностью разрушено.

По предварительным подсчетам, прямые потери компании в результате разрушения зданий, потери оборудования, повреждения телекоммуникационных сетей и других активов на временно оккупированных территориях составляют около 700 млн грн. Общие разрушительные последствия российской агрессии для «Укртелекома» составляют 2,8 млрд грн.

Восстановительные работы продолжаются постоянно после непрерывных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру. Специалисты Укртелекома координируют свои действия с ГСЧС и ВСУ, и после проведения ими необходимых мероприятий аварийно-восстановительные бригады предприятия и подрядных организаций обеспечивают возобновление услуг связи.

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