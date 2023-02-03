«Укртелеком» открыл бесплатные публичные Wi-Fi-зоны в пяти крупнейших городах — Finance.ua

«Укртелеком» открыл бесплатные публичные Wi-Fi-зоны в пяти крупнейших городах 03.02.2023, 09:17 — Личные финансы

«Укртелеком» открыл бесплатные публичные Wi-Fi-зоны в пяти крупнейших городах

«Укртелеком» открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах — Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы.

Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время уже работает около 700 публичных Wi-Fi-зон в указанных городах.

Проект дает возможность бесплатно воспользоваться доступом в интернет на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от шкафа. Фактическая скорость и радиус определяются количеством потребителей, одновременно пользующихся доступом, и техническими параметрами устройства потребителя. Название сети — UKRTELECOM_FREE.

Где найти бесплатный Wi-Fi

Телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы горожане знали, что именно здесь при необходимости можно бесплатно воспользоваться интернетом даже в условиях временного отсутствия электропитания. При этом в «Укртелекоме» указывают, что при отсутствии в районе электроэнергии услуга может быть доступна в течение 2-4 часов.

Список адресов, по которым размещены телекоммуникационные шкафы, раздающие Wi-Fi, доступен по ссылке . Кроме того, их размещение визуализировано на онлайн-карте. В списке 686 мест, в том числе 210 в Киеве, 163 в Одессе, 151 во Львове, 86 в Харькове, 74 в Днепре и 1 в соседнем Подгородном.

Однако покрытие городов такими точками всех пяти облцентров очень неравномерно: некоторые районы покрыты ими плотно, в то время как в других публичных Wi-Fi-зонах «Укртелекома» нет вообще.

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