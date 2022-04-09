«Укрпочта» запускает бесплатную доставку посылок из-за границы: список стран — Finance.ua
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«Укрпочта» запускает бесплатную доставку посылок из-за границы: список стран

Сегодня 09:41Личные финансы
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Уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправок в Украину. Эти отправления «Укрпочта» также бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
Что нужно знать? Речь идет о доставке из-за границы к конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.
Отправлять можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств.
При этом запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.
«Укрпочта» приводит условия почтовых операторов других стран:
  • Österreichische Post AG (Почта Австрии) бесплатно отправляет посылку до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров.
  • Omniva (Почта Эстонии) также бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений.
  • Из почтовых отделений Poczta Polska (Почта Польши), принимающих отправку EMS, можно бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг.
  • An Post (Почта Ирландии) бесплатно вызвалась пересылать в Украину письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для украинцев, выехавших в связи с войной, а именно: бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение/отправка денежных переводов Western Union без комиссии и т.д.
  • Česká Pošta (Почта Чехии) предлагает бесплатную отправку стандартной посылки до 30 кг в Украину. Послать посылку можно в любом отделении почты Чехии.
  • Slovenská pošta (Почта Словакии) бесплатно посылает в Украину посылки весом до 5 кг. Отправки принимаются во всех отделениях Почты Словакии.
  • Pošta Slovenije (Почта Словении) бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью.
  • Georgian Post (Почта Грузии) с первых дней войны запустили опцию бесплатной доставки в Украину.
Также бесплатно отправить посылки в Украину можно с Cyprus Post (Почта Кипра), Magyar Posta (Почта Венгрии), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Почты Армении, Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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