«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022» — Finance.ua

«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022» Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022»

10 апреля Укрпочта представит новую почтовую марку «Kalush Orchestra».

Об этом сообщила компания.

Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтеменом Kalush Orchestra Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится в этот день в Киеве.

Тираж почтовой марки Kalush Orchestra — 780 000 экземпляров или 130 000 листов.

Цена

Стоимость марки составляет 15,00 грн, цена марочного листа — 90 грн. К почтовой марке выпущены конверт «Первый день», художественный конверт и открытка. Автор марки — Святослав Романчак, автор карточки — Юрий Сосницкий, художница конвертов — Олеся Вакуленко.

Справка Finance.ua:

Напомним, 15 мая украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022» в Турине с треком Stefania, ставшим символом борьбы, смелости и непокоренности Украины.

Во время финального выступления на песенном конкурсе лидер группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу с призывом спасти военных Азовстали, деблокировать Мариуполь и помочь Украине. Несмотря на строгие правила конкурса «Евровидение» и риск быть дисквалифицированными, Kalush Orchestra сделали то, чего ждала от них вся страна.

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