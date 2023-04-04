«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022» — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022»

Фондовый рынок
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«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022»
«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку с победителями «Евровидения-2022»
10 апреля Укрпочта представит новую почтовую марку «Kalush Orchestra».
Об этом сообщила компания.
Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтеменом Kalush Orchestra Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится в этот день в Киеве.
Тираж почтовой марки Kalush Orchestra — 780 000 экземпляров или 130 000 листов.

Цена

Стоимость марки составляет 15,00 грн, цена марочного листа — 90 грн. К почтовой марке выпущены конверт «Первый день», художественный конверт и открытка. Автор марки — Святослав Романчак, автор карточки — Юрий Сосницкий, художница конвертов — Олеся Вакуленко.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 15 мая украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022» в Турине с треком Stefania, ставшим символом борьбы, смелости и непокоренности Украины.
  • Во время финального выступления на песенном конкурсе лидер группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу с призывом спасти военных Азовстали, деблокировать Мариуполь и помочь Украине. Несмотря на строгие правила конкурса «Евровидение» и риск быть дисквалифицированными, Kalush Orchestra сделали то, чего ждала от них вся страна.
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По материалам:
Finance.ua
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