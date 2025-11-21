Укрпочта ввела в обращение марку ко Дню Достоинства и Свободы (фото) Сегодня 11:33

Укрпочта ввела в обращение марку ко Дню Достоинства и Свободы (фото), Фото: Укрпошта

В пятницу, 21 ноября, Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы». С сегодняшнего дня она действительна для оплаты услуг во всех отделениях связи.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

На марочном листе напечатаны слова Тараса Шевченко из поэмы «Кавказ», которая стала одним из символов украинского сопротивления империи.

«Не вмирає душа наша. Не вмирає воля. І неситий не виоре на дні моря поле», — писал Кобзарь. И эти слова, как и 180 лет назад, держат украинцев в борьбе.

Фото: Укрпочта

Торжественная церемония спецпогашения нового почтового выпуска прошла на XXI Национальной филателистической выставке «Укрфилекс. Одесса 2025». Почтовая марка создана по произведениям художника Дмитрия Крышовского.

«Для Укрпочты это тоже особенный день. Наш головной офис расположен на Майдане — месте, от которого отсчитывают расстояния по всей стране. Места, откуда в 2013—2014 годах начался путь к освобождению — от бремени прошлого и всего, что сковывало наше движение вперед. Мы не просто видели те события, мы видели те события — мы были их частью. Чтобы подчеркнуть вес этого дня, мы выпустили марку, которая так и называется — Ко Дню Достоинства и Свободы», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

В выпуск вошли два ключевых символа сопротивления:

«Тризуб» — знак с тысячелетней историей. От княжеской эпохи — до УНР, от советских репрессий — до современной борьбы за независимость. Российская агрессия в Крыму и на востоке Украины началась с уничтожения Тризуба как маркера украинской идентичности. Сегодня Тризуб объединяет украинцев, защищающих суверенитет и территориальную целостность государства.

«Русский военный корабль, иди на…» — художественный артефакт современной войны и символ несокрушимости, облетевший весь мир.

Фото: Укрпочта

Характеристики марки

Номинал почтовой марки — U. Марочный лист состоит из 10 марок и 2 купонов. Тираж — 2 000 000 экземпляров, в том числе — 23 000 неперфорированных листов с надпечаткой «Укрфилекс. Одесса 2025. XXI Национальная филателистическая выставка». Этот лист предназначен для владельцев абонементов «Эксклюзив» и «Эксклюзив+» и активных участников филателистического движения.

Приобрести марку можно в отделениях Укрпочты и Почтовом маркете онлайн.

