«Укрпочта» объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР — Finance.ua
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«Укрпочта» объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР

Фондовый рынок
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«Укрпочта» объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР
«Укрпочта» объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР
В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития АО «Укрпочта» объявило на портале ЕБРР тендер на закупку 250 автомобилей-фургонов.
Об этом говорится в сообщении на портале Prozorro, передает Интерфакс-Украина.
Компания заказала 250 фургонов грузоподъемностью не менее 1750 кг с сопутствующими услугами Full service по проекту развития логистики «Укрпочты» для реализации в 2024 году.
Тендерные предложения принимаются до 15 января 2024 года.
«Проект позволит сделать важные инвестиции в логистическую инфраструктуру и автопарк «Укрпочты» для улучшения качества услуг и устойчивости бизнеса и сети компании. Он поддержит трансформацию операционной модели компании, а также улучшит качество услуг и устойчивость бизнеса и сети «Укрпочты», — говорится в сообщении.
Проект финансируется за счет кредитных средств/гранта, предоставленного ЕБРР.
В середине декабря планируют провести разъяснительную онлайн-встречу с заинтересованными поставщиками, где они смогут задать вопросы по тендерной документации.
По материалам:
Економічна Правда
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