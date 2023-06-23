Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР — Finance.ua

Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Укрпочта анонсировала предпродажу с 23 июня серии марок и лимитированного мерча с символикой ГУР.

Об этом рассказал CEO Укрпочты Игорь Смелянский.

Он пояснил , что выпуск связан с годовщиной освобождения острова Змеиный 30 июня.

Вместе с марками можно заказать лимитированный мерч с лозунгами «Тотальне шумопогашеиея» и «Сохраняй тишину на стиле»:

футболка «KOSHARA GUNTER» — с котом главы ГУР Кирилла Буданова — того самого, которого котёнком нашли при освобождении острова Змеиный;

футболка «Жабʼяче озеро» — с жабой Буданова;

стикерпак,

термобутылка,

Сумка-шопер;

коврик для компьютерной мышки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.