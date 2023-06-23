Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР — Finance.ua

Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР
Укрпочта анонсировала предпродажу с 23 июня серии марок и лимитированного мерча с символикой ГУР.
Об этом рассказал CEO Укрпочты Игорь Смелянский.
Он пояснил, что выпуск связан с годовщиной освобождения острова Змеиный 30 июня.
Вместе с марками можно заказать лимитированный мерч с лозунгами «Тотальне шумопогашеиея» и «Сохраняй тишину на стиле»:
- футболка «KOSHARA GUNTER» — с котом главы ГУР Кирилла Буданова — того самого, которого котёнком нашли при освобождении острова Змеиный;
- футболка «Жабʼяче озеро» — с жабой Буданова;
- стикерпак,
- термобутылка,
- Сумка-шопер;
- коврик для компьютерной мышки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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