Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР — Finance.ua
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Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР

Фондовый рынок
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Укрпочта анонсировала предпродажу с 23 июня серии марок и лимитированного мерча с символикой ГУР.
Об этом рассказал CEO Укрпочты Игорь Смелянский.
Он пояснил, что выпуск связан с годовщиной освобождения острова Змеиный 30 июня.
Вместе с марками можно заказать лимитированный мерч с лозунгами «Тотальне шумопогашеиея» и «Сохраняй тишину на стиле»:
  • футболка «KOSHARA GUNTER» — с котом главы ГУР Кирилла Буданова — того самого, которого котёнком нашли при освобождении острова Змеиный;
  • футболка «Жабʼяче озеро» — с жабой Буданова;
  • стикерпак,
  • термобутылка,
  • Сумка-шопер;
  • коврик для компьютерной мышки.
Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР
Укрпочта начала предпродажу марок и мерча с символикой ГУР

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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