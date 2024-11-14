Укрпочта анонсировала марку «Тризуб Незалежності» — Finance.ua

Укрпочта анонсировала марку «Тризуб Незалежності» Сегодня 13:30 — Личные финансы

Укрпочта анонсировала марку «Тризуб Незалежності»

Ко Дню Достоинства и Свободы Укрпочта выпускает новые художественные марки «Тризуб Незалежності».

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.

«Скоро будет почти 1000 дней с начала полномасштабного вторжения, и каждый из этих дней был днем ​​достоинства и свободы, когда Украина борется за свою независимость. Конечно, эта борьба началась раньше, и именно поэтому 21 ноября мы с вами будем отмечать День Достоинства и Свободы. К этому дню Укрпочта официально выпустит марку, которая станет знаковым дополнением. коллекции, которую успели собрать наши филателисты во время войны», — написал он.

Дизайнер Владимир Таран создал композицию, объединяющую трезубец — главный символ государственности — и 8 исторических печатей украинских учреждений и военных органов 1918—1921 годов. Среди них и тот трезубец, который был утвержден в 1992 году Верховной Радой как государственный символ независимой Украины.

В почтовом выпуске использованы изображения восьми исторических печатей, собранных Музеем Шереметьевых (Киев): «Печатка Українського військового контролю, 1918−1920», «Печатка Конотопського повітового коменданта, 1918−1919», «Печатка Лунинської волосної земської управи Пінського повіту», 1918−1920, «Печатка Вищого військового суду залоги Кам’янця-Подільського, 1919−1920», «Печатка 11-ї легкої артилерійської бригади. Українська Держава, 1918», «Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі, 1920», «Печатка начальника Летичівської повітової міліції. УНР, 1919−1920», «Мала державна печатка Української Народної Республіки, 1918».

Марочный лист «Тризуб Независимости» содержит 8 марок, каждая из которых имеет номинал «U».

Приобрести марку «Тризуб Незалежності» можно в отделениях Укрпочты и через Почтовый маркет , начиная с 21 ноября.

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