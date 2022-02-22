"Укрнафта" увеличивает добычу газа в период высокого спроса — Finance.ua

"Укрнафта" увеличивает добычу газа в период высокого спроса

Сегодня 09:45 — Энергетика

По оперативным данным, в январе 2022 года ПАО «Укрнафта» увеличило добычу природного газа до 94,5 млн м3, что, соответственно, на 3,6% и 0,7% больше по сравнению с январем и декабрем 2021 года.

Об этом сообщается на сайте « Укрнафты ».

В январе этого года Общество добыло 130,5 тыс. т нефти и конденсата, превысив на 5,6% показатель января прошлого года и на 2,6% — показатель декабря 2021 года. Среднесуточные показатели добычи углеводородов также выросли. В январе компания добывала в сутки 4,21 тыс. т нефти и конденсата и 3,05 млн м3 газа.

Производство сжиженного газа на заводах компании в январе составило 10,87 тыс.т, увеличившись на 10% по сравнению с январем 2021 года.

Рост добычи в первую очередь связан с эффективной работой на имеющемся фонде скважин и сокращением периодов простоя оборудования. Кроме этого, положительный эффект оказала введенная в эксплуатацию нефтяная скважина № 103 на Верхнемасловецком месторождении в Сколевском районе Львовской области.

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