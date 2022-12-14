«Укрнафта» переводит закупки в систему Prozorro — Finance.ua

«Укрнафта» переводит закупки в систему Prozorro
Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» переводит закупки в государственную систему Prozorro.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для работы ПАО „Укрнафта“, будут проводиться через государственную систему Prozorro — с учетом всех требований безопасности военного положения. Предприятие приглашает все без исключения компании участвовать в торгах. Основные принципы — это равные условия и равный доступ игроков рынка к аукционам „Укрнафты“», — говорится в сообщении.
«Укрнафта» инициировала внеплановые налоговую и аудиторскую проверки.
«Укрнафту» и компанию «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) возглавил Сергей Корецкий.
Акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнафта» отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.
После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.
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