«Укрнафта» переводит закупки в систему Prozorro — Finance.ua

«Укрнафта» переводит закупки в систему Prozorro Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» переводит закупки в государственную систему Prozorro.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для работы ПАО „Укрнафта“, будут проводиться через государственную систему Prozorro — с учетом всех требований безопасности военного положения. Предприятие приглашает все без исключения компании участвовать в торгах. Основные принципы — это равные условия и равный доступ игроков рынка к аукционам „Укрнафты“», — говорится в сообщении.

«Укрнафта» инициировала внеплановые налоговую и аудиторскую проверки.

«Укрнафту» и компанию «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) возглавил Сергей Корецкий.

Акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнафта» отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.

После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.

Українські Новини По материалам:

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