«Укрнафта» купила лицензию на площадь Китван за 6,5 млн грн — Finance.ua
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«Укрнафта» купила лицензию на площадь Китван за 6,5 млн грн

Фондовый рынок
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«Укрнафта» купила лицензию на площадь Китван за 6,5 млн грн
«Укрнафта» купила лицензию на площадь Китван за 6,5 млн грн
ОАО «Укрнафта» приобрело на торгах Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Украины специальное разрешение на нефтегазовую площадь Китван (Ивано-Франковская обл.) сроком на 20 лет.
Согласно данным площадки UBIZ.ua, «Укрнафта» предложила за лицензию 6,5 млн грн, а второй участник торгов ООО «Евротекстиль» не вышел за пределы стартовой цены 5,017 млн ​​грн.
На двух предыдущих аукционах (24 сентября и 11 октября) интерес к площади Китван проявляла только «Укрнафта», и торги отменялись.
Кроме того, торги еще на пять участков недр с нефтегазовыми залежями отменены из-за полного отсутствия предложений. Речь идет о Таращанской (стартовая цена — 77,14 млн грн, Черновицкая обл.), Любинецкой (48,309 млн грн, Львовская обл.), Добробратовской площади (29,271 млн грн, Закарпатская обл.), а также участке Межиречье-Восточная (24, 69 млн грн) и Южно-Монастырское месторождение (19,286 млн грн, оба — Львовская обл.).
Как сообщалось, Госгеонадр на аукционах 24 сентября 2024 г. продала 5 из 11 специальных разрешений на участки недр с нефтегазовыми залежями на общую сумму 1 млрд 177,212 млн грн.
Повторные торги на оставшиеся шесть лицензий были назначены на 11 и 29 октября со снижением цены на них на 25% и 25% от первоначальной.
«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 г. компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.
Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года «Укрнафта» выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».
Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавшей частным собственникам и которой в настоящее время управляет Минобороны.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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