«Укрнафта» и АРМА заключили договор об управлении сетью АЗС Glusco — Finance.ua

«Укрнафта» и АРМА заключили договор об управлении сетью АЗС Glusco Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗС Glusco.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По условиям договора, 85% чистой прибыли от управления сетью компания будет передавать государству, 15% будет получать сама «Укрнафта» за управление.

Также был установлен гарантийный ежемесячный платеж в размере 5 млн грн. Это минимум, который будет перечислен в бюджет.

«После заключения договора должен начаться процесс фактической передачи активов Glusco в управление. Это займет некоторое время. Команда „Укрнафты“ приложит максимум усилий для эффективной работы сети АЗК с момента подписания актов приема-передачи», — говорит директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Економічна Правда По материалам:

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