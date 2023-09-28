«Укрнафта» и АРМА заключили договор об управлении сетью АЗС Glusco — Finance.ua
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«Укрнафта» и АРМА заключили договор об управлении сетью АЗС Glusco

Фондовый рынок
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ПАО «Укрнафта» и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗС Glusco.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
По условиям договора, 85% чистой прибыли от управления сетью компания будет передавать государству, 15% будет получать сама «Укрнафта» за управление.
Также был установлен гарантийный ежемесячный платеж в размере 5 млн грн. Это минимум, который будет перечислен в бюджет.
«После заключения договора должен начаться процесс фактической передачи активов Glusco в управление. Это займет некоторое время. Команда „Укрнафты“ приложит максимум усилий для эффективной работы сети АЗК с момента подписания актов приема-передачи», — говорит директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
По материалам:
Економічна Правда
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