«Укргаздобыча» в марте запустила вторую скважину дебитом 300-400 тыс. куб. м в сутки — Finance.ua

«Укргаздобыча» в марте запустила вторую скважину дебитом 300-400 тыс. куб. м в сутки Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

АО «Укргаздобыча» в марте 2023 года запустило две скважины суточным дебитом 300-400 тыс. куб. м в сутки, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Мы не только обеспечиваем работу наших объектов, но и работаем над бурением новых скважин. Только за март мы запустили две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тыс. куб. м в сутки. Значительного результата на этих скважинах удалось добиться благодаря применению современных подходов к разработке месторождений углеводородов», — цитирует его слова пресс-служба НАК.

Как сообщалось, в середине марта «Укргаздобыча» объявила о запуске новой оценочно-эксплуатационной скважины глубиной 5950 м, которая дает 340 тыс. куб. м в сутки.

Во время ее проектирования с помощью 3D-модели месторождения специалисты смогли определить перспективный участок производительного пласта месторождения, который до сих пор не разрабатывался.

Ранее глава «Нафтогаза» отмечал, что компания ставит целью увеличить собственную добычу природного газа на 1 млрд куб. м в 2023 году — до 13,5 млрд куб. м, что соответствует суточному производству 37 млн. куб. м.

«Укргаздобыча», 100% акций которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», в 2022 году добыло 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем в 2021 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.