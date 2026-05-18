0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укргазбанк вернул более 1 млрд грн долга газотрейдера

Фондовый рынок
38
Государственный Укргазбанк вернул более 1,14 млрд грн проблемной задолженности компании «Евроэнерготрейд».
Финансовый аналитик Алексей Кущ назвал этот кейс показательным для рынка, поскольку он демонстрирует, что крупные корпоративные долги перед государственными банками могут взиматься не годами через суды, а в рамках правовых механизмов, предусмотренных договорами.
По официальной информации банка, общий объем обязательств ООО перед Укргазбанком составил около 1,35 млрд грн. После нарушения и систематического невыполнения обязательств заемщиком банк применил предусмотренные законодательством механизмы взыскания.
В результате 13 мая 2026 года имущественный поручитель полностью погасил задолженность перед государственным банком в размере 1,14 млрд грн.
Кущ, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, отметил, что этот кейс важен не только из-за суммы возвращенных средств, но и из-за самого принципа работы с проблемной задолженностью.
«Модель гарантий и финансовых предохранителей на газовом рынке Украины наконец-то начинает работать и, что главное, работать цивилизованно и четко в правовой системе», — написал аналитик.
По его мнению, ситуация с «Евроэнерготрейдом» показывает изменение подхода к большим долгам перед государственными банками. Если раньше такие истории часто растягивались на многолетние судебные процессы или переговоры, то в этом случае банк действовал по процедуре: после нарушения мирового соглашения активировал механизм взыскания и обратился к имущественному поручителю.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems