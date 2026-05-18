Укргазбанк вернул более 1 млрд грн долга газотрейдера Сегодня 10:11 — Фондовый рынок

Государственный Укргазбанк вернул более 1,14 млрд грн проблемной задолженности компании «Евроэнерготрейд».

Финансовый аналитик Алексей Кущ назвал этот кейс показательным для рынка, поскольку он демонстрирует, что крупные корпоративные долги перед государственными банками могут взиматься не годами через суды, а в рамках правовых механизмов, предусмотренных договорами.

По официальной информации банка, общий объем обязательств ООО перед Укргазбанком составил около 1,35 млрд грн. После нарушения и систематического невыполнения обязательств заемщиком банк применил предусмотренные законодательством механизмы взыскания.

В результате 13 мая 2026 года имущественный поручитель полностью погасил задолженность перед государственным банком в размере 1,14 млрд грн.

Кущ, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, отметил, что этот кейс важен не только из-за суммы возвращенных средств, но и из-за самого принципа работы с проблемной задолженностью.

«Модель гарантий и финансовых предохранителей на газовом рынке Украины наконец-то начинает работать и, что главное, работать цивилизованно и четко в правовой системе», — написал аналитик.

По его мнению, ситуация с «Евроэнерготрейдом» показывает изменение подхода к большим долгам перед государственными банками. Если раньше такие истории часто растягивались на многолетние судебные процессы или переговоры, то в этом случае банк действовал по процедуре: после нарушения мирового соглашения активировал механизм взыскания и обратился к имущественному поручителю.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.