Netflix потратил более 135 млрд долларов на контент за последнее десятилетие

Стриминговая платформа Netflix подвела итоги своей деятельности за последние десять лет. За это время компания инвестировала в создание собственных фильмов и сериалов более 135 млрд долларов, что закрепило ее статус лидера на рынке развлечений.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме расходов на съемки, деятельность Netflix принесла мировой экономике более 325 млрд долларов дохода. Благодаря производству контента в разных странах было создано более 425 тысяч рабочих мест.

Популярность неанглоязычных хитов и игры

Одним из главных трендов десятилетия стала глобализация контента. Если раньше зрители смотрели преимущественно англоязычные ленты, то сейчас более трети всех просмотров приходится на проекты на других языках. Глобальными хитами стали такие сериалы, как «Бумажный дом» и «Игра в кальмара».

Основные достижения компании:

Количество подписчиков: к концу 2025 года сервис насчитывал более 325 миллионов платных пользователей.

к концу 2025 года сервис насчитывал более 325 миллионов платных пользователей. Новые направления: Netflix активно развивает сектор видеоигр и прямых эфиров, чтобы привлечь новую аудиторию.

Netflix активно развивает сектор видеоигр и прямых эфиров, чтобы привлечь новую аудиторию. Изменения в управлении: соучредитель Рид Гастингс недавно покинул компанию, передав управление команде, которая будет сосредоточена на новых источниках прибыли.

Компания также активно сотрудничает с более чем 3 000 лицензиарами контента по всему миру, что позволяет постоянно обновлять библиотеку сервиса.

