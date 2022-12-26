«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений — Finance.ua

«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений Сегодня 17:37 — Энергетика

«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений

НЭК «Укрэнерго» сообщила о распространении в соцсетях со ссылкой на фальшивую страницу компании фейковой информации о якобы отмене аварийных отключений, назвав это очередной попыткой россии взбудоражить общество.

«Аварийные отключения — это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему», — говорится в телеграм-канале НЭК.

В компании подчеркнули, что «Укрэнерго» имеет только одну официальную страницу в фейсбуке и только один официальный телеграм-канал

«Что-либо другое, созданное под нашим логотипом в соцсетях, является фейком и российской ИПСО», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Компания призвала всех неравнодушных сообщать ей о случаях подделок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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