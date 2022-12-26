«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений — Finance.ua
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«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений

Энергетика
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«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений
«Укрэнерго» заявило о распространении в соцсетях фейковой информации об отмене аварийных отключений
НЭК «Укрэнерго» сообщила о распространении в соцсетях со ссылкой на фальшивую страницу компании фейковой информации о якобы отмене аварийных отключений, назвав это очередной попыткой россии взбудоражить общество.
«Аварийные отключения — это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему», — говорится в телеграм-канале НЭК.
В компании подчеркнули, что «Укрэнерго» имеет только одну официальную страницу в фейсбуке и только один официальный телеграм-канал.
«Что-либо другое, созданное под нашим логотипом в соцсетях, является фейком и российской ИПСО», — подчеркнули в «Укрэнерго».
Компания призвала всех неравнодушных сообщать ей о случаях подделок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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