Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры Сегодня 16:15 — Энергетика

НЭК «Укренерого» сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры и об аварийных отключениях света.

Об этом сообщает Укрэнерго в Фейсбуке

«Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчеры Укрэнерго уже работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Напомним, на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Из-за вражеских обстрелов Житомир, а также большая часть Кропивницкого осталась без электроэнергии. В то же время отключено электроснабжение в Сумской области. Аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге и Николаеве.

Укрінформ По материалам:

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