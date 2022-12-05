Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры — Finance.ua
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Укрэнерго сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры

Энергетика
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НЭК «Укренерого» сообщает о попадании по объектам энергетической инфраструктуры и об аварийных отключениях света.
Об этом сообщает Укрэнерго в Фейсбуке.
«Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света», — говорится в сообщении.
Отмечается, что диспетчеры Укрэнерго уже работают над удержанием баланса в энергосистеме.
Напомним, на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.
Из-за вражеских обстрелов Житомир, а также большая часть Кропивницкого осталась без электроэнергии. В то же время отключено электроснабжение в Сумской области. Аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге и Николаеве.
По материалам:
Укрінформ
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