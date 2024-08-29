«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов — Finance.ua

«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов Сегодня 14:36

«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов

На данный момент из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 568 населенных пунктов, сообщает национальный оператор «Укрэнерго» 29 августа.

В то же время потребление электроэнергии в большинстве регионов остается высоким. Вчера максимум потребления зафиксировали утром — он был на 4,8% выше, чем в предыдущие сутки 27 августа.

Компания предупреждает о применении дополнительной очереди отключений в ряде областей:

«Утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. Следовательно — с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно».

«Укрэнерго» призывает потреблять электроэнергию бережливо.

Ранее ожидалось, что три очереди отключений будут одновременно действовать с 15:00.

В ночь на понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по топливно-энергетическому сектору страны. В Воздушных силах отметили, что войска рф запустили по Украине 127 ракет и 109 ударных БПЛА. В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.

Радіо Свобода По материалам:

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