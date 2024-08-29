«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов

49
«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов
«Укрэнерго» расширило ограничение потребления электроэнергии до конца суток в большинстве регионов
На данный момент из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 568 населенных пунктов, сообщает национальный оператор «Укрэнерго» 29 августа.
В то же время потребление электроэнергии в большинстве регионов остается высоким. Вчера максимум потребления зафиксировали утром — он был на 4,8% выше, чем в предыдущие сутки 27 августа.
Компания предупреждает о применении дополнительной очереди отключений в ряде областей:
«Утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. Следовательно — с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно».
«Укрэнерго» призывает потреблять электроэнергию бережливо.
Ранее ожидалось, что три очереди отключений будут одновременно действовать с 15:00.
В ночь на понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности, по топливно-энергетическому сектору страны. В Воздушных силах отметили, что войска рф запустили по Украине 127 ракет и 109 ударных БПЛА. В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.
По материалам:
Радіо Свобода
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.