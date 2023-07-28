«Укрэнерго» рассчитывает обойтись без отключений э/э в августе в условиях крайне ограниченных мощностей генерации — Finance.ua
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«Укрэнерго» рассчитывает обойтись без отключений э/э в августе в условиях крайне ограниченных мощностей генерации

Энергетика
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Отключений электроэнергии из-за дефицита мощности пока нет и в августе не ожидается, но месяц обещает быть тяжелым из-за выхода в ремонт определенного количества энергоблоков и повышения потребления, сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Август будет тяжелым месяцем. Это связано с последующим выводом в ремонт некоторых энергоблоков. Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две», — сказал Кудрицкий на пресс-конференции в Харькове в четверг.
В то же время он отметил, что со стороны «Укрэнерго» ограничений потребления э/э как населения, так и бизнеса нет и на август не прогнозируется.
«Пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на систему в условиях уменьшенного количества энергоблоков», — поделился видением ситуации глава системного оператора.
По его словам, в этой энергосистеме должен помочь импорт э/э из Европы.
«Чем больше его будет, тем легче будет украинской энергосистеме покрывать потребление», — пояснил Кудрицкий.
В то же время он обратил внимание, что доступная способность пересечения для импорта, составляющая 1200 МВт, не используется в полной мере.
«Мы можем в три, а то и в четыре раза нарастить объемы импорта из Европы. Работаем над тем, чтобы еще увеличить мощность, но проблема в том, что и эта не используется», — указал на проблему глава НЭК.
Кудрицкий пояснил, что для увеличения объемов импорта электроэнергии на украинском рынке должны быть соответствующие условия — «цена э/э должна отражать тот факт, что в энергосистеме есть определенный дефицит».
«Соответственно, эта цена должна давать (возможность. — Ред.) любой компании — украинской или европейской — купить ресурс на европейском рынке и продать его на украинском без убытков», — отметил руководитель «Укрэнерго».
Он убежден, что это уже вопрос регулирования украинского рынка, «чтобы он мог привлекать необходимые объемы импорта».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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