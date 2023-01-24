«Укрэнерго» отменила «день без ограничений» э/э для двух областей — Finance.ua
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«Укрэнерго» отменила «день без ограничений» э/э для двух областей

Энергетика
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НЭК «Укрэнерго» распорядилась отменить «день без ограничений» потребления электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях, запланированный на вторник для проведения режимных измерений электронагрузки для определения реального объема такого потребления.
Как отметили на своих страницах в фейсбуке в ночь на вторник «Прикарпатьеоблэнерго» и «Полтаваоблэнерго», провести режимные измерения не удастся из-за дефицита мощности, поэтому областям на этот день доведены лимиты потребления, в соответствии с которыми будут применяться почасовые графики отключений.
О новом дне проведения режимных измерений будет сообщено позже.
Как сообщалось, облэнерго Полтавской и Ивано-Франковской областей в понедельник заявили об отсутствии лимитов потребления ресурса на вторник, объяснив это проведением режимных измерений электронагрузки для определения реального объема потребления.
В частности, «Прикарпатьеоблэнерго» объяснило, что во вторник в Ивано-Франковской области будут измерять величину электрической нагрузки, чтобы знать, сколько электричества в сутки потребляет область при нормальных условиях.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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