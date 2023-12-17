«Укрэнерго» будет отключать пользователей из-за долгов — Finance.ua

«Укрэнерго» будет отключать пользователей из-за долгов Сегодня 12:05

«Укрэнерго» будет отключать пользователей из-за долгов

Компания «Укрэнерго» в ближайшие недели будет отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее, задолженность которых совокупно уже превышает 30 млрд грн.

Прежде всего, отключения будут касаться потребителей, которые не являются критической инфраструктурой, но все же отказываются платить за потребленное электричество.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на «поставщика последней надежды» — компанию «Укрентерэнерго», — сказал Кудрицкий.

Кудрицкий подчеркнул, что долг растет из-за того, что многие потребители, не оплачивая электроэнергию, считают, что их нельзя отключить.

«Эта проблема балансирующего рынка на сегодняшний день не решена», — добавил Кудрицкий.

Государство определило более 5,5 тысячи предприятий, которые не могут быть отключены от электроснабжения. Это предприятия критической инфраструктуры, такие как водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты и облэнерго. Однако в список попали и случайные предприятия, которые не должны иметь льготы по оплате электроэнергии.

«Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги», — подчеркнул Кудрицкий.

В то же время, он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.

«В ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключению потребителей, которые недобросовестно платили за электроэнергию в течение многих месяцев», — подытожил руководитель «Укрэнерго».

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УНІАН По материалам:

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