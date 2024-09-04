Укрэксимбанк закрывает офисы в Великобритании и США — Finance.ua

Укрэксимбанк закрывает офисы в Великобритании и США Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Укрэксимбанк закрывает офисы в Великобритании и США

Государственный Укрэксимбанк решил закрыть свои офисы в Великобритании и США, чтобы снизить операционные расходы.

Эта информация была опубликована в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отмечается в документе, решение было принято наблюдательным советом банка 30 августа 2024 года.

По данным Национального банка (НБУ), по состоянию на 1 июля 2024 г. Укрэксимбанк занимал третье место среди 62 украинских банков по объему активов, которые составляли 287,18 млрд грн. В 2023 году банк получил чистую прибыль в размере 3,25 млрд грн.

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Закрытие представительств за границей является частью общей стратегии банка, направленной на сокращение расходов и повышение эффективности деятельности.

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.

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