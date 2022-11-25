Укрэксимбанк продает через аукцион СЕТАМ лизинговую компанию Эксимлизинг — Finance.ua
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Укрэксимбанк продает через аукцион СЕТАМ лизинговую компанию Эксимлизинг

Фондовый рынок
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Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу лизинговую компанию ООО «Эксимлизинг».
Эксимлизинг — это финансовая компания, работающая на рынке с 2006 года. Эта компания может усилить и диверсифицировать бизнес участников рынка, специализирующихся на продаже или передаче в аренду сельскохозяйственной и другой техники, транспортных средств.
Аукцион состоится 5 декабря 2022 г. в электронной системе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции).
Основной целью продаж компании Эксимлизинг является концентрация усилий Укрэксимбанка на профильной деятельности. С началом полномасштабного нападения на Украину акцент Укрэксимбанка сместился с развития и расширения бизнесов корпоративных клиентов к выполнению ключевой функции государственного банка — объекта критической инфраструктуры — финансирования стратегически важных секторов экономики во время войны — отмечают в Укрэксимбанке.
Укрэксимбанк занимался развитием бизнеса Эксимлизинг с 2006 года. В 2018 году компания приобрела статус финансового учреждения и получила бессрочную лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по финансовому лизингу. Статус финансового учреждения дает право компании работать также с предприятиями коммунального сектора.
«Эксимлизинг предоставляет современные и эффективные инструменты финансирования приобретения легковых и коммерческих автомобилей, оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники. Портфель клиентов Эксимлизинга включает в себя компании коммерческого, государственного, муниципального и коммунального секторов. Такой лот непременно заинтересует потенциальных покупателей на нашем аукционе», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это простое и эффективное средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы — 19,4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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