«Укравтодор» получит дополнительные 5,88 млрд грн на ремонт дорог — Finance.ua
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«Укравтодор» получит дополнительные 5,88 млрд грн на ремонт дорог

Казна и Политика
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«Укравтодор» получит дополнительные 5,88 млрд грн на ремонт дорог
«Укравтодор» получит дополнительные 5,88 млрд грн на ремонт дорог
Сумму, полученную «Укравтодором» для восстановления дорожной инфраструктуры, увеличили с 490 млн грн до 6,37 млрд грн.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 545-р.
Распоряжением № 545-р от 28 июня Кабмин внес изменения в распоряжение № 292-р от 12 апреля этого года. Согласно документу средства пойдут на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры, разработку и внедрение временных сооружений для обеспечения транспортного и пешеходного сообщения.
Также профинансируют оптимизацию инфраструктуры в соответствии с потребностями национальной безопасности и обороны и обустройства сооружений для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, деньги используют для оплаты содержания службы заказчика, разработки проектной документации и на поддержку деятельности государственных предприятий и организаций, принадлежащих к сфере управления «Укравтодора». До последнего учитываются субсидии, текущие трансферты по оплате труда с начислениями.
Также предусмотрены расходы на медикаменты и перевязочные материалы, обеспечение продуктами питания и оплата коммунальных услуг и энергоносителей.
По материалам:
Mind
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