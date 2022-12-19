«Укравтодор» договорился с французским Matiere о поставках легкосборных мостов на €25 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укравтодор» договорился с французским Matiere о поставках легкосборных мостов на €25 млн

Казна и Политика
56
Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») договорилось с компанией Matiere о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Читайте также
«Укравтодор» подписал меморандум с французской компанией Matiere. Речь идет о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро. россияне разрушили и повредили 25 тыс. км дорог и 315 мостов. При поддержке французских друзей сможем восстанавливаться быстрее", — сказал он.
Напомним, Норвегия отправила в Украину 10 мостов для возобновления проезда в пострадавших от боевых действий областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.