«Укравтодор» договорился с французским Matiere о поставках легкосборных мостов на €25 млн — Finance.ua

«Укравтодор» договорился с французским Matiere о поставках легкосборных мостов на €25 млн
Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») договорилось с компанией Matiere о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Укравтодор» подписал меморандум с французской компанией Matiere. Речь идет о поставках легкосборных мостов на сумму 25 млн евро. россияне разрушили и повредили 25 тыс. км дорог и 315 мостов. При поддержке французских друзей сможем восстанавливаться быстрее", — сказал он.
Напомним, Норвегия отправила в Украину 10 мостов для возобновления проезда в пострадавших от боевых действий областях.
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