Украинское зерно отправили в помощь жителям стран Африки — Finance.ua

Украинское зерно отправили в помощь жителям стран Африки Сегодня 05:51

Согласно данным ais, судно Negmar Cicek с 30 тысячами тонн пшеницы для жителей Республики Йемен находится у входа в Босфор. Судно в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine вышло из порта Черноморск в конце прошлой недели.

Negmar Cicek присоединилось к караванам еще трех и начало движение по «зерновому коридору».

Negmar Cicek — шестое судно, которое доставляет украинское зерно странам Африки, находящимся на грани продовольственного кризиса.

Благодаря этой гуманитарной миссии можно будет накормить миллионы жителей Йемена. Инвесторами закупки пшеницы у украинских аграриев выступили США, Франция и Испания.

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