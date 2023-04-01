Украинское зерно отправили в помощь жителям стран Африки — Finance.ua

Украинское зерно отправили в помощь жителям стран Африки
Согласно данным ais, судно Negmar Cicek с 30 тысячами тонн пшеницы для жителей Республики Йемен находится у входа в Босфор. Судно в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine вышло из порта Черноморск в конце прошлой недели.
Negmar Cicek присоединилось к караванам еще трех и начало движение по «зерновому коридору».
Negmar Cicek — шестое судно, которое доставляет украинское зерно странам Африки, находящимся на грани продовольственного кризиса.
Благодаря этой гуманитарной миссии можно будет накормить миллионы жителей Йемена. Инвесторами закупки пшеницы у украинских аграриев выступили США, Франция и Испания.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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