Украинское водительское удостоверение в ЕС: что изменилось — Finance.ua

Украинское водительское удостоверение в ЕС: что изменилось Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинское водительское удостоверение в ЕС: что изменилось

18 июля Европейский парламент поддержал решение о расширении признания украинских водительских удостоверений. Что это даст украинским водителям — рассказали в пресс-службе Моторно-транспортного страхового бюро Украины.

Новый Регламент устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или украденных украинских водительских удостоверений. Всё чтобы уменьшить административное бремя для тех, кто из-за российской полномасштабной агрессии вынужденно находится в ЕС и получил временную защиту.

Теперь в ЕС можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия, что актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года;

получить временное (на период пребывания под защитой) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или хищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов, достаточно проведения проверки действительности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Эти изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.

Новый Регламент предусматривает для компетентных органов стран ЕС возможность проверки действия украинского водительского удостоверения с помощью портала «Дія» и онлайн-сервиса проверки документов на сайте Главного сервисного центра МВД, у которого также есть англоязычная версия.

Напомним, новые правила были предложены Европейской Комиссией 21 июня, приняты Парламентом на прошлой неделе и Советом ЕС 18 июля. Они вступают в силу через пять дней после публикации в Официальном журнале Европейского Союза

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.