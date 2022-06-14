Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца — Finance.ua

Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца
Сегодня 15:03 — Личные финансы Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца
Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
«В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении», — сказано в сообщении.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
«Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД», — добавили в МВД.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:
- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.
Инфографика: МВД
Справка Finance.ua:
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