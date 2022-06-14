Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца — Finance.ua
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Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца

Сегодня 15:03Личные финансы
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Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразцаУкраинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца
Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
«В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении», — сказано в сообщении.
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Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
«Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД», — добавили в МВД.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:
  • паспорт;
  • копию ИНН;
  • водительское удостоверение.
Инфографика: МВД Инфографика: МВД

Справка Finance.ua:

  • в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу;
  • с 24 июля платные номерные знаки можно ставить на все транспортные средства — будь то трактор или грузовик. До сих пор их можно было ставить только на легковые автомобили;
  • В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

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По материалам: Finance.ua
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