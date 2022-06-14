Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца — Finance.ua

Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца

Сегодня 15:03 — Личные финансы

Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ еврообразца

Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

«В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении», — сказано в сообщении.

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Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

«Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД», — добавили в МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

Инфографика: МВД

Справка Finance.ua:

в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу;

с 24 июля платные номерные знаки можно ставить на все транспортные средства — будь то трактор или грузовик. До сих пор их можно было ставить только на легковые автомобили;



В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

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