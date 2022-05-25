В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться

Вчора 11:04Особисті фінанси
3391
В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що змінитьсяВ Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться, freepik.com
В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Читайте також
Для отримання посвідчення водія буде необхідно:
  • пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
  • вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
  • скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
  • у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС Інфографіка: Головний сервісний центр МВС
Читайте також
Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.
Крім того, особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.

Купуйте поліс ОСЦПВ на Finance.ua

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.