В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться — Finance.ua

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться

Вчора 11:04 — Особисті фінанси

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться, freepik.com

В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Для отримання посвідчення водія буде необхідно:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

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Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Крім того, особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.

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