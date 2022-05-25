В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться — Finance.ua

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться, freepik.com В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Для отримання посвідчення водія буде необхідно:
пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.
Крім того, особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.
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