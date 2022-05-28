В Україні внесли зміни у використання платних номерів — Finance.ua

В Україні внесли зміни у використання платних номерів

Влада продовжує спрощувати життя українським автомобілістам. Після того як змінили процедуру отримання посвідчення водія, набула чинності постанова уряду про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

У документі сказано, що з 24 липня платні номерні знаки можна ставити на всі транспортні засоби — будь це трактор чи вантажівка. Дотепер їх можна було ставити лише на легкові автомобілі.

Для перевірки ціни на такий номер можна зазирнути на сайт Головного сервісного центру МВС.

Найдешевший знак коштуватиме 4 800 грн. У цьому випадку збігатимуся перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, а також друга і третя. Тобто номери будуть або парними типу 1515 або дзеркальними як 5115.

А от знак із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані поспіль, коштуватиме 12 000 грн.

Найдорожчі комбінації коштуватимуть до 36 000 грн.

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