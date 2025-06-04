Украинский завод выпустил партию самосвалов мощностью 150 л. с. (фото) — Finance.ua
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Украинский завод выпустил партию самосвалов мощностью 150 л. с. (фото)

Технологии&Авто
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Украинский завод выпустил партию самосвалов мощностью 150 л. с. (фото)
Украинский завод выпустил партию самосвалов мощностью 150 л. с. (фото)
Завод коммунальной техники «Альфатекс» изготовил и отгрузил заказчику партию самосвалов АО АТВ-2/2 с трехсторонней разгрузкой на шасси DAYUN CGC1120. Об этом сообщила официальная страница производителя в Facebook.
Машина оснащена платформой объемом 10 м3 собственного производства.
В основе модели — шасси DAYUN CGC1120 с колесной формулой 4×2. Шасси оснащено дизельным двигателем Weichai WP4.1Q160E50 стандарта Евро-5 с рабочим объемом 4,1-литра и 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией Shaanxi Fast Gear. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил.
Модель комплектуется агрегатами известных мировых производителей Bosch, Wabco, ZF, что гарантирует надежность и идеальное качество.
По материалам:
mmr.ua
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