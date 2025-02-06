Украинский завод выпустил партию мощных спецавтомобилей на базе Iveco — Finance.ua

Украинский завод выпустил партию мощных спецавтомобилей на базе Iveco
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил очередную партию бурокранов Hyundai Everdigm на базе Iveco T-Way. Об этом сообщает сайт украинского производителя.
Бурильно-крановая машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm — флагманская позиция в ассортименте спецтехники, производимой предприятием.
«Сделана очередная партия из 5 единиц новых бурокранов HKTC HLC-8026 Hyundai Everdigm на базе Iveco T-WAY AD190T43WH 4×4», — говорится в сообщении.
Бортовая платформа на базе Iveco T-Way имеет следующие характеристики:
- Колесная формула 4×4
- Полный вес — 15 000 кг
- Грузоподъемность — 11 500 кг
- Двигатель Cursor 316 кВт (430 л.с.) при 1500−1900 об/мин, 12 882 см³
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 7932×2550×3245 мм
- Погрузка на переднюю/заднюю ось 9000/11 000 кг
- Колесная база 4500 мм
- Кабина дневная
- Бортовая платформа 5000×2450×600 мм, сталь.
Бурильно-крановая машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm применяется для бурения и установки линий электропередачи, а также в строительстве для бурения набивных свай.
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