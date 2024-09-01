Украинский завод «Альфатекс» изготовил усовершенствованную автовышку на шасси JAC N120 — Finance.ua
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Украинский завод «Альфатекс» изготовил усовершенствованную автовышку на шасси JAC N120

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Украинский завод «Альфатекс» изготовил усовершенствованную автовышку на шасси JAC N120
Украинский завод «Альфатекс» изготовил усовершенствованную автовышку на шасси JAC N120
На мощностях кременчугского завода спецтехники создана автовышка CTE ZED 25 на шасси JAC N120. Технику поставил на одно из столичных предприятий завод «Альфатекс».
Автовышка имеет серую комбинированного типа (пантограф+трехсекционный телескоп) из сверхпрочной конструкционной европейской стали Strenx. Благодаря этому материалу конструкция получилась прочной, но не чрезмерно тяжелой. Дополняет технику автогидроподъемник известной итальянской марки CTE.
Высота вышки — 25 м, максимальный вылет — 11,7 м, грузоподъемность корзины — 300 кг. Поворот корзины происходит на 90 градусов, угол поворота стрелы — 360 градусов. Управление системой осуществляется благодаря двум пультам управления: на поворотной платформе (оператор управляет с земли) и непосредственно в корзине.
В движение технику приводит 4,76-литровый турбодизель Cummins мощностью 206 л. с. и с максимальным крутящим моментом 740 Нм при 1200 — 1800 об/мин.
По материалам:
wheel-news.com
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