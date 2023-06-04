Украинский производитель выпустил современную автоцистерну для доставки воды (фото) — Finance.ua

Украинский производитель выпустил современную автоцистерну для доставки воды (фото)
Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил автомобильную цистерну АО АЦ-0402 на шасси DAYUN CGC1120 для доставки воды.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Автомобиль будет использоваться для развозки питьевой воды в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.
Для беспрепятственного проезда и маневрирования в городских условиях автоцистерну установили на одно из самых популярных шасси DAYUN CGC1120 колесной формулы 4×2. С целью уменьшения расхода топлива и снижения загрязнения окружающей среды автомобиль комплектован двигателем Weichai, мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5″, — говорится в сообщении.
Цистерна двухсекционная и имеет объем 5 куб.м. Внутренняя часть цистерны изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Снаружи цистерна облицована технической нержавеющей сталью марки AISI 430. Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом.
Напомним, завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС производит автоцистерны, мусоровозы с боковой, задней и ручной загрузками, вакуумные, илососные, каналопромывные, дорожные комбинированные машины на базе различных шасси и самосвалов.
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