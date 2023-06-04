Украинский производитель выпустил современную автоцистерну для доставки воды (фото) — Finance.ua

Украинский производитель выпустил современную автоцистерну для доставки воды (фото) Сегодня 22:00

Украинский производитель выпустил современную автоцистерну для доставки воды (фото)

Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил автомобильную цистерну АО АЦ-0402 на шасси DAYUN CGC1120 для доставки воды.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Автомобиль будет использоваться для развозки питьевой воды в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.

Для беспрепятственного проезда и маневрирования в городских условиях автоцистерну установили на одно из самых популярных шасси DAYUN CGC1120 колесной формулы 4×2. С целью уменьшения расхода топлива и снижения загрязнения окружающей среды автомобиль комплектован двигателем Weichai, мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5″, — говорится в сообщении.

Цистерна двухсекционная и имеет объем 5 куб.м. Внутренняя часть цистерны изготовлена ​​из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Снаружи цистерна облицована технической нержавеющей сталью марки AISI 430. Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом.

Напомним, завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС производит автоцистерны, мусоровозы с боковой, задней и ручной загрузками, вакуумные, илососные, каналопромывные, дорожные комбинированные машины на базе различных шасси и самосвалов.

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