Украинский производитель выпустил партию современных бригадных автомобилей (фото) — Finance.ua

Украинский производитель выпустил партию современных бригадных автомобилей (фото) Сегодня 01:52 — Фондовый рынок

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал энергетикам партию спецавтомобилей для восстановления объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Речь идет о бригадных автомобилях на базе шасси JAC N56DC.

Автомобиль бригадный ТК-JAC-АРМ на шасси JAC N56 Double Cab — это мобильная мастерская для энергетиков, предназначенная для транспортировки 6 человек персонала и необходимого оборудования и инструментов.

Грузопассажирский отсек имеет пассажирские места и технологический отсек. Основной пассажирский салон — внутри двухрядной кабины базового шасси. Количество мест: 5+1 (1 пассажир возле водителя, 4 сиденья — сзади).

MMR По материалам:

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