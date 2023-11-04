Украинский производитель выпустил партию современных бригадных автомобилей (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель выпустил партию современных бригадных автомобилей (фото)

Фондовый рынок
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Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал энергетикам партию спецавтомобилей для восстановления объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Речь идет о бригадных автомобилях на базе шасси JAC N56DC.
Автомобиль бригадный ТК-JAC-АРМ на шасси JAC N56 Double Cab — это мобильная мастерская для энергетиков, предназначенная для транспортировки 6 человек персонала и необходимого оборудования и инструментов.
Грузопассажирский отсек имеет пассажирские места и технологический отсек. Основной пассажирский салон — внутри двухрядной кабины базового шасси. Количество мест: 5+1 (1 пассажир возле водителя, 4 сиденья — сзади).
По материалам:
MMR
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