Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото) — Finance.ua

Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото) Сегодня 06:25 — Фондовый рынок

Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и передал заказчику многофункциональную коммунальную технику. Об этом говорится в сообщении завода.

Коммунальное предприятие пополнило свой автопарк дорожной комбинированной машиной АТ-МДК-11/06 следующей комплектации: пескоразбрасывающее оборудование с тентом, отвал гидравлический поворотный с управлением из кабины водителя на базе самосвала с задней разгрузкой.

Новый автомобиль поможет коммунальщикам оперативно расчищать улицы города от снежных заносов и посыпать дороги песчано-солевой смесью в осенне-зимний период, а в другие времена года — вывозить твердые бытовые отходы с территории громады.

Машина дорожная комбинированная АТ-МДК-11/06 со сменным оборудованием на базе самосвала оснащена бункером для песочно-соляной смеси объемом 8,5 куб. м. Ширина рабочей зоны снегоочистительного гидравлического отвала достигает 2,7-3,0 метра. Ширина посыпки реагентами — 12 метров.

Средняя плотность посыпки инертными материалами — 0,4 кг/кв. м.

Емкость самосвальной платформы — 20 куб. м.

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