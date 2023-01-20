Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото)

Фондовый рынок
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Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и передал заказчику многофункциональную коммунальную технику. Об этом говорится в сообщении завода.
Коммунальное предприятие пополнило свой автопарк дорожной комбинированной машиной АТ-МДК-11/06 следующей комплектации: пескоразбрасывающее оборудование с тентом, отвал гидравлический поворотный с управлением из кабины водителя на базе самосвала с задней разгрузкой.
Новый автомобиль поможет коммунальщикам оперативно расчищать улицы города от снежных заносов и посыпать дороги песчано-солевой смесью в осенне-зимний период, а в другие времена года — вывозить твердые бытовые отходы с территории громады.
Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото)
Машина дорожная комбинированная АТ-МДК-11/06 со сменным оборудованием на базе самосвала оснащена бункером для песочно-соляной смеси объемом 8,5 куб. м. Ширина рабочей зоны снегоочистительного гидравлического отвала достигает 2,7-3,0 метра. Ширина посыпки реагентами — 12 метров.
Украинский производитель выпустил мощный автомобиль для дорожников (фото)
Средняя плотность посыпки инертными материалами — 0,4 кг/кв. м.
Емкость самосвальной платформы — 20 куб. м.
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По материалам:
Finance.ua
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