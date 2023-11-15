Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото)
Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото)
Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал заказчику новую автовышку с рабочей высотой 22 м. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Для конечного покупателя одного из наших дилеров, харьковской компании „Солли Плюс“, изготовлен очередной 22-метровый итальянский автогидроподъемник CTE B-LIFT 230HY на базе среднетоннажного шасси IVECO Daily 70C16H», — говорится в сообщении.
Как отмечается, техническое средство предназначено для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 22 метров с целью выполнения строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ.
Ранее Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал заказчику два новых топливозаправщика APZ-4.0 на шасси Iveco Daily. Особенность этой модификации — можно одновременно перевозить и вести учет выдачи двух разных видов топлива благодаря наличию двух отдельных узлов выдачи и учета.
Как сообщалось, «Техкомплект» изготовил новую мощную автовышку — южнокорейский автогидроподъемник SKYMAN DS340 на Iveco Eurocargo 110−250 (DAY CAB).
По материалам:
MMR
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