Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото) Сегодня 04:04 — Фондовый рынок

Украинский производитель представил новую автовышку с рабочей высотой 22 м (фото)

Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал заказчику новую автовышку с рабочей высотой 22 м. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«Для конечного покупателя одного из наших дилеров, харьковской компании „Солли Плюс“, изготовлен очередной 22-метровый итальянский автогидроподъемник CTE B-LIFT 230HY на базе среднетоннажного шасси IVECO Daily 70C16H», — говорится в сообщении.

Как отмечается, техническое средство предназначено для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 22 метров с целью выполнения строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ.

Ранее Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал заказчику два новых топливозаправщика APZ-4.0 на шасси Iveco Daily. Особенность этой модификации — можно одновременно перевозить и вести учет выдачи двух разных видов топлива благодаря наличию двух отдельных узлов выдачи и учета.

Как сообщалось, «Техкомплект» изготовил новую мощную автовышку — южнокорейский автогидроподъемник SKYMAN DS340 на Iveco Eurocargo 110−250 (DAY CAB).

MMR По материалам:

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