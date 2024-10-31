Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн — Finance.ua

Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн

Один из ведущих украинских производителей кормов для домашних животных Kormotech получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пакет финансирования в размере 40 миллионов евро на увеличение экспорта и географической диверсификации путем строительства второго завода по производству кормов в Литве.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что общая стоимость проекта составит 63 млн евро.

Этот пакет финансирования является синдицированным кредитом A/B на сумму 40 млн евро, из которых половину — 20 млн евро, предоставит нидерландский фонд управления активами ILX Fund. Кредит будет предоставлен холдинговой компании Группы Vengast Investments Ltd (Кипр) и ее дочерней компании в Литве Kormotech UAB.

В ЕБРР напомнили, что ранее банк выделил Kormotech Group 15 млн евро на строительство первого производственного объекта в Литве, введенного в эксплуатацию в июне 2020 года. ЕБРР также предоставил компании кредит на пополнение оборотного капитала в размере 3,3 млн евро во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Діло По материалам:

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