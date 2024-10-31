Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн — Finance.ua
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Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн

Фондовый рынок
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Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн
Украинский производитель кормов для животных получил от ЕБРР €40 млн
Один из ведущих украинских производителей кормов для домашних животных Kormotech получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пакет финансирования в размере 40 миллионов евро на увеличение экспорта и географической диверсификации путем строительства второго завода по производству кормов в Литве.
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Отмечается, что общая стоимость проекта составит 63 млн евро.
Этот пакет финансирования является синдицированным кредитом A/B на сумму 40 млн евро, из которых половину — 20 млн евро, предоставит нидерландский фонд управления активами ILX Fund. Кредит будет предоставлен холдинговой компании Группы Vengast Investments Ltd (Кипр) и ее дочерней компании в Литве Kormotech UAB.
В ЕБРР напомнили, что ранее банк выделил Kormotech Group 15 млн евро на строительство первого производственного объекта в Литве, введенного в эксплуатацию в июне 2020 года. ЕБРР также предоставил компании кредит на пополнение оборотного капитала в размере 3,3 млн евро во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
По материалам:
Діло
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