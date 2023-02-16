Украинский бизнес получит упрощение в десятках направлений - Президент — Finance.ua

Украинский бизнес получит упрощение в десятках направлений - Президент Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит новые шаги по дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений.

«Правительство готовит новые веские шаги в дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений — это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий», — сказал глава государства в вечернем видеообращении

Зеленский отметил, что готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест, потому что это «помощь нашей устойчивости» и это «путь для возвращения наших людей в Украину».

Президент сообщил, что провел сегодня экономическое совещание по подготовке к весне, и есть много вопросов, касающихся экономического обновления Украины, создания экономических возможностей для людей и отраслей.

«Аграрный сектор — очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли. На уровне Кабинета министров создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности — очистка грунтов от неразорвавшихся мин и снарядов», — добавил Зеленский.

Треть украинцев, работавших до войны, на данный момент не работают, а каждый десятый — лишился практически всех доходов. Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-26 декабря 2022 года, свидетельствуют, что среди имевших работу до войны 40% работают в обычном режиме, 17% — удаленно или частично, 8% — нашли новую работу.

За период действия в Украине военного положения, в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 19 тыс. 738 кредитных договоров на общую сумму 81,61 млрд. грн. С момента старта этой программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 54 560 тыс. кредитов.

Кроме того, на фоне российского вторжения в Украину по итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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