Украинский бизнес переходит на мобильный банк — Finance.ua

Украинский бизнес переходит на мобильный банк Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

Украинский бизнес переходит на мобильный банк

На сегодняшний день две трети (61,9%) бизнес-клиентов ПриватБанка уже пользуются для получения информации по счетам и проведения платежей мобильным «Приват24 для бизнеса».

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, с начала 2023 года, благодаря расширению функционала и редизайну, доля пользователей, предпочитающих мобильное приложение, увеличилась на 21,6%.

В мобильном «Приват24 для бизнеса» клиентам доступны 12 категорий услуг, среди которых помимо традиционных банковских операций есть возможность получить информацию по налогам, актуальные реквизиты налоговой и уплатить налоги, а также электронный документооборот, зарплаты и другие выплаты.

Кроме того, только у пользователей «Приват24 для бизнеса» есть возможность генерировать квалифицированную подпись SmartID, изменять в приложении тарифные планы РКО, настроить биометрию для доступа к приложению и мониторить информацию о деловой репутации своих компаний и контрагентов.

Справка Finance.ua:

По результатам исследования банковского рынка компании CBR, ПриватБанк считается основным банком 60% предпринимателей и 45% юридических лиц.

Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривает модель налогообложения физлиц-предпринимателей, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как «играют» с налогами крупные предприятия. В частности, рассматривается польская модель налогообложения ФЛП.

Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023−2025 годы. Стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан.

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