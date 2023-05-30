Украинский бизнес может получить от до 90 тысяч долларов от USAID — Finance.ua
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Украинский бизнес может получить от до 90 тысяч долларов от USAID

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Агентство США по восстановлению USAID объявило грантовую программу для украинского бизнеса объемом финансирования в 2 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Программа «Конкурентоспособная экономика Украины» направлена ​​на поддержку участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях. В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов с объемом от 35 до 90 тыс. дол.
Несмотря на войну, предприниматели продолжают работать и экспортировать за границу, продвигая бренд Украины на мировой торговой арене. Грантовая поддержка от наших международных партнеров — это возможность для бизнеса реализовать новые проекты, найти бизнес-партнеров, диверсифицировать производство и экспорт", — отметила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки являются информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги. Также программа открыта к заявкам в поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора. Агентство также поощряет принимать участие бизнесы, не имеющие опыта сотрудничества с международными донорами.
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Прием заявок продлится до 15 сентября 2023 г. (включительно). Прием и рассмотрение заявок будет происходить поэтапно с дедлайнами:
  • 25 июня (для торговых мероприятий с 20 августа 2023 года по 14 февраля 2024 года);
  • 15 сентября 2023 (для торговых мероприятий с 15 февраля 2024 до 15 августа 2024).
Со всеми имеющимися грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке.
Программа «Конкурентоспособная экономика Украины» реализуется в партнерстве с Минэкономики, Минцифры, Украинским фондом стартапов и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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