Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser (фото) Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Последние 26 из 100 новых автомобилей скорой помощи на базе Toyota Land Cruiser J78 прибыли в Украину 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Эта партия приобретена и передана Free Ukraine при финансовой поддержке международных партнеров: Canada-Ukraine Foundation — 11 авто, AstraZeneca — 5 авто и посольства Украины в Великобритании — 10 авто», — говорится в сообщении.

Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser

В Минздраве рассказали, что уникальные полноприводные внедорожники созданы для работы в сложных условиях и обладают высокой проходимостью. Благодаря высокому клиренсу эти автомобили помогут добраться по бездорожью в отдаленные районы для оказания экстренной медицинской помощи.

Машины просты в техническом обслуживании, имеют большой топливный бак, в связи с чем не требуют дозаправки в пределах 1000 км. Дизельный двигатель и отсутствие сложной электроники делают их надежными в использовании.

Проект также имел приоритетное внимание со стороны посольства Украины в Швейцарии в рамках сотрудничества по гуманитарному направлению между странами.

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MMR По материалам:

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