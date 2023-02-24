Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua
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Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser (фото)

Казна и Политика
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Последние 26 из 100 новых автомобилей скорой помощи на базе Toyota Land Cruiser J78 прибыли в Украину 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
«Эта партия приобретена и передана Free Ukraine при финансовой поддержке международных партнеров: Canada-Ukraine Foundation — 11 авто, AstraZeneca — 5 авто и посольства Украины в Великобритании — 10 авто», — говорится в сообщении.
Украинским медикам передали автомобили на&nbsp;базе Toyota Land Cruiser
Украинским медикам передали автомобили на базе Toyota Land Cruiser
В Минздраве рассказали, что уникальные полноприводные внедорожники созданы для работы в сложных условиях и обладают высокой проходимостью. Благодаря высокому клиренсу эти автомобили помогут добраться по бездорожью в отдаленные районы для оказания экстренной медицинской помощи.
Машины просты в техническом обслуживании, имеют большой топливный бак, в связи с чем не требуют дозаправки в пределах 1000 км. Дизельный двигатель и отсутствие сложной электроники делают их надежными в использовании.
Проект также имел приоритетное внимание со стороны посольства Украины в Швейцарии в рамках сотрудничества по гуманитарному направлению между странами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
MMR
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