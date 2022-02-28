Украинские производители пищевых продуктов и бизнес обеспечат 1 млн продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий — Минсоцполитики

Сегодня 21:03

Украинские производители пищевых продуктов и бизнес обеспечат 1 млн продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий, сообщает Министерство социальной политики Украины.

«По инициативе Марины Лазебной, министра социальной политики Украины и при содействии Минагрополитики украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди, пожилые люди, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы предусматривают разнообразные крупы, хлопья, готовые сухие завтраки, мясные, мясорастительные и растительные консервы, макаронные изделия, сахар, сгущенное молоко, растительное масло, печенье фасованное разных видов.

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